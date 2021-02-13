Manisa Futbol Kulübü farkı açma peşinde

Korkutan açıklama! "Vuhan'dakine göre çok hızlı"

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MANİSA, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Afjet Afyonspor'la evinde 1-1 berabere kalan 55 puana sahip namağlup lider Manisa Futbol Kulübü, yarın İnegölspor deplasmanına çıkacak. İnegöl İlçe Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak maçta Onur Bingöl düdük çalacak. Grupta sezon başından beri sergilediği müthiş performansla en yakın rakibinin 14 puan önünde şampiyonluğa koşan Manisa FK'da Teknik Direktör Serkan Özbalta zorlu bir karşılaşmaya çıkacaklarını söyledi. Rakiplerinin alt sıralardan kurtulma mücadelesi verdiğini ifade eden Özbalta, "Kazanıp şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşmak istiyoruz. En iyi şekilde maça hazırlandık. Sahaya kendi oyunumuzu yansıtacağız, evimize mutlu dönmek istiyoruz" dedi.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2021-02-13 11:54:24



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