Turgutluspor yara saracak

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TURGUTLU, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak Pendikspor'a deplasmanda 3-0 mağlup olmasına rağmen 1 puan farkla Play-Off hattındaki yerini korumayı başaran Turgutluspor, yarın evinde Tetiş Yapı Elazığspor'la kozlarını paylaşacak. Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak maçta Gürel Uzuner görev alacak. Kırmızı-siyahlılarda kart cezalısı Muhammed Gürkan, Elazığspor'a karşı forma giyemeyecek. Teknik Direktör Ramazan Kurşunlu, Pendikspor yenilgisini telafi edeceklerini söyledi. Genç teknik adam, "Üst sıralardan uzaklaşmak istemiyoruz. Bu karşılaşma bizim için oldukça kritik. Sahada elimizden gelenin en iyisini yapıp galibiyete uzanacağız" dedi.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu TURGUTLU, (DHA)

2021-02-13 12:00:11



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