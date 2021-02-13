Akhisarspor - Yılport Samsunspor: 1-4



Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Burak Pakkan (xx), Hakan Karabalcık (xx), Mehmet Akıncık (xx)

AKHİSARSPOR: Emircan (x) Semih (x) (Dk. 69 Kemal x), Doğukan (x), Göksu (xx), Kadir (xx), Cihat (x) (Dk. 89 Mert), Keita (x) (Dk. 68 Serkan x), Toure (x) (Dk. 82 Ayuk), Sissoko (xx), Delarge (x), Peter (x) (Dk. 68 Bertuğ x)

YILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah (xxx) Erkam (xx), Boli (xxx), Yalçın (xxx), Kerem (xx), Savicevic (xx) (Dk. 68 Oğuz xx), Djedje (xxx) (Dk. 89 Mücahit), Yasin (xxx), Gökhan (xxx) (Dk. 76 Hamroun x), Burak (x) (Dk. 46 Kubilay xxx), Coureur (xx) (Dk. 68 Nadir xx)

GOLLER: Dk. 6 Gökhan, Dk. 61 Djedje, Dk. 85 Kubilay, Dk. 90+3 (P) Yasin (Samsunspor), Dk. 88 Bertuğ (Akhisarspor)

SARI KARTLAR: Cihat (Akhisarspor), Boli, Hamroun (Samsunspor)TFF 1´inci Lig´de geçen hafta Aydeniz Et Balıkesirspor deplasmanından 3-0 mağlup ayrılan Akhisarspor evinde Süper Lig mücadelesi veren Yılport Samsunspor´a da yenildi: 1-4. Maça hızlı başlayan Samsunspor henüz 6´ncı dakikada Gökhan´la öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 avantajla tamamladı. Konuk takım 61´de Djedje ile farkı ikiye çıkarıp iyice rahatladı: 0-2. Maçta 85´inci dakikada Kubilay skoru 3-0´a getirirken, 88´de Bertuğ Akhisarspor´un tek sayısını kaydetti. Maçta son sözü uzutma dakikalarında penaltıdan attığı golle Yasin söyledi. Samsunspor bu sonuçla 43 puana yükseldi ve zirve yarışındaki iddasını sürdürdü. Akhisarspor ise 19 puanda kalarak alt sıralardan kurtulamadı.6´ncı akikada gelişen Samsunspor atağında ceza sahası dışında topu alan Gökhan sağ çaprazdan güzel bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-1

20´inci dakikada Sissoko´nun ara pasında topla buluşan Delarge´ın sol kanattan kaleye gönderdiği şutu savunma son anda uzaklaştırdı.

23´üncü dakikada Yasin´in ceza sahası dışından sert şutu Emircan´da kaldı.

49´uncu dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Kadir´in şutunu Nurullah son anda kornere çeldi.

61´inci dakikada Yasin´in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı yerden ortada Djedje boş pozisyonda topu ağlara gönderdi: 0-2

63´üncü dakikada Kadir´in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada arkaya seken topu alan Sissoko´nun iki rakibinin arasından geçerek kaleye gönderdiği şutu direkten döndü.

70´inci dakikada Yasin´in pasında ceza sahasında topla buluşan Kerem, son çizgiye inerek yaptığı ortada Nadir´in kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

84´üncü dakikada Yasin´in pasında topla buluşan Kubilay rakiplerini ekarte edip ceza yayı üzerinden şutunu çekti, meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 0-3.

88´inci dakikada Delarge´ın pasında ceza sahasında topla buluşan Bertuğ, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-3

90+3´üncü dakikada Yasin´in ceza sahası içinde Doğukan´ın müdahalesi ile yerde kalması sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı için topun başına geçen Yasin topu filelere göndererek maçın skorunu tayin etti: 1-4.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar Barış GEZİCİ

2021-02-13 18:14:03



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