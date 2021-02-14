Akhisarspor yine düşüşte



AKHİSAR, (DHA) - TFF 1'inci Lig'de sezonun ilk yarısında dağılan kadrosuyla üst üste 8 mağlubiyet alarak düşme hattına demir atan Akhisarspor, devre arasında 26 transferle yenilediği takımla ikinci yarıya iyi başlasa da erken fren yaptı. İkinci yarıda Tuzlaspor ve Bandırmaspor'la oynadığı ilk iki maçı kazanıp düşme hattından sıyrılan Akigo, ardından Balıkesirspor ve Samsunspor karşısında yine puana hasret kaldı.

Balıkesirspor'a 3-0 yenildikten sonra dün evinde Samsunspor'a 4-1'le teslim olan yeşil-siyahlı ekip, 2 haftada kalesinde 7 gol görüp kendisini yeniden düşme sınırında buldu. Akhisar, bu sezon çıktığı toplam 21 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik, 12 mağlubiyetle yalnız 19 puan toplayabildi. 8 Kasım'daki 2-2'lik Boluspor maçından sonra 12 maçtır hiç beraberlik almayan Akigo, bu periyodu 2 galibiyet, 10 yenilgiyle geçti. Akhisarspor, haftaya kendisi gibi alt sıralardaki Menemenspor'a konuk olacak.

DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar AKHİSAR, (DHA)

2021-02-14 13:34:26



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