Salihli’de ihtiyaç sahipleri unutulmuyor Başkan Kayda, 4 mahallede gıda paketi dağıttı

Sosyal belediyecilik anlayışı ile ihtiyaç sahibi ailelere her zaman yardım eli uzatan Salihli Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle yaşanan bu zor günlerde ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda paketi desteğinde bulunuyor. Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri ile 4 mahalleyi ziyaret ederek gıda paketi dağıttı.

Salihli Belediyesi’nin ihtiyaç sahibi vatandaşların her zaman yanlarında olduğunu belirten Başkan Kayda, sokağa çıkma kısıtlamasında Kale, Kemer, Kurttutan ve Kemerdamları Mahallelerini ziyaret ederek ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketleri dağıttı. Salihli Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve muhtarlar işbirliğinde ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak amacıyla gıda paketleri dağıtımına devam ettiklerini ifade eden Başkan Kayda, ekiplerin mahalle mahalle gezerek gıda paketlerini ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine ulaştırdığını söyledi.

Kale, Kemer, Kurttutan ve Kemerdamları Mahallelerinde gerçekleşen gıda paketi dağıtımına katılan Başkan Kayda, “Salihli Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her zaman yanlarındayız. Geçen hafta sonu personelimle birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret ederek gıda paketlerini dağıttık. Bu hafta sonu kısıtlamasında da Kale, Kemer, Kurttutan ve Kemerdamları Mahallelerimizde muhtarlarımız ve vatandaşlarımız ile bir raya geldik. Belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve muhtarlarımız işbirliğinde özellikle pandemi döneminde zor şartlarda geçim mücadelesi veren ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gıda paketleri ulaştırıyoruz. Bu zor günleri hep beraber en kısa zamanda atlatacağız. Biz üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmek için canla başla çalışıyoruz. Maske, mesafe ve temizliğe dikkat edelim” diye konuştu.

Başkan Kayda, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmak üzere gıda paketlerini Kale Mahalle Muhtarı Yıldıray Bozdağ, Kurttutan Mahalle Muhtarı Süleyman Kaya, Kemer Mahalle Muhtarı İrfan Çiğdem ve Kemerdamları Mahalle Muhtarı Ahmet Ayyıldız’a teslim etti.

Gıda paketi dağıtımına Başkan Kayda’nın yanı sıra Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüsamettin Çelik, Fen İşleri Müdürü Serkan Sözer ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ali Taylan katıldı.

