Su tasarrufunun önemini anlattı

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, katıldığı televizyon programında kuraklık ve su tasarrufu ile ilgili yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Manisa TV ekranlarından vatandaşlara seslendi. Perşembe akşamı yayınlanan ‘Hüseyin Köroğlu ile Gönül Gözüyle’ programına konuk olan Çevik, kuraklık tehlikesine karşı yapılması gereken su tasarrufu ve alınması gereken önlemler konusunda açıklamalar yaparken MASKİ’nin bu kapsamda yapmış olduğu işleri hakkında bilgiler verdi.



“Susuzluk sadece Manisa'da değil, tüm dünyada ciddi bir sorun”

Dünyanın 4 te 3’ünün sularla çevrili olmasına rağmen temiz ve içilebilir su kaynaklarının çok az olduğuna vurgu yapan Çevik, “Artan nüfus ve suyun bilinçsiz kullanımı bu kaynakların daha da azalmasına neden oluyor. Biz, Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün öncülüğünde su kaynaklarımızı artırmak için çalışırken aynı zamanda su tasarrufuna dikkat çeken çalışmalar yürütüyoruz. Tasarrufla ilgili hazırlamış olduğumuz tasarımları bilboardlarda ve otobüs duraklarında yayınlayarak vatandaşlarımızı bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Çünkü su kaynaklarımız sınırsız değil. İnsanoğlu olarak suyu çok bencil bir şekilde tüketiyoruz. Şunu da belirtmek isterim ki susuzluk sadece Manisa'da değil, tüm dünyada ciddi bir sorun.” diye konuştu.



“Ağaç yaşken eğilir dedik ve 10 bin öğrenciye ulaştık”

Çevik, pandemi döneminden önce ‘Su Tasarrufu Eğitim Projeleri’ kapsamında anaokulu ve ilkokul seviyesindeki 10 bin öğrenciye ulaştıklarını ancak Covid19 salgını nedeniyle ara vermek zorunda kaldıkları da belirterek, “Ağaç yaşken eğilir dedik ve bu güzel proje sayesinde çok güzel geri dönüşler aldık. Evlatlarımız şimdi evlerinde su tasarrufu konusunda ebeveynlerini uyarıyor." dedi.



“Suyun korunması ve su kaynaklarının artırılması konusunda çalışmalar yapıyoruz”

Suyun korunması için MASKİ Genel Kurulunda komisyon kurduklarını ve düzenli olarak toplanıp önemli çalışmalara imza attıklarını da anlatan Çevik, “Manisa'nın içme suyu anlamında diğer iller gibi baraj depolama tesisi yok. Yeni nüfusumuz da açıklandı. Biz, bereketli Gediz ve Bakırçay Havzaları üzerinde kurulu bir şehiriz. Sanayi anlamında da ülke genelinde önemli bir noktadayız. Bu durumda nüfusun artmasına neden oluyor. Suya ihtiyaç daha fazla artıyor. Küresel ısınmanın getirdiği iklim değişikliği de su kaynaklarının yok olmasına veyahut daha derinlere inmesine neden oluyor. 2 binin üzerinde sondajımız var. Sadece son 5 yılda 400’ün üzerinde yeni sondaj açıldı. Her geçen gün sondajlarımız kuruyor ya da yeraltı suları daha derinlere iniyor. 1520 yıl önce 50 metrelerde ulaştığımız suya bugün 350400 metrelerde ulaşıyoruz. Komisyon toplantılarında da mevcut su kaynaklarımızın korunması ve su kaynaklarının artırılması konusunda çalışmalar yürütüyoruz.” ifadelerini kullandı.



“Gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için”

Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün vizyonunun Manisa için büyük şans olduğunu söyleyen Çevik, “Başkanımız, gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir Manisa bırakmak için ‘Gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için’ diyerek bugüne kadar çok önemli yatırımlara hayat verdi. Manisa merkez, Turgutlu, Soma, Gördes, Alaşehir ve Alaşehir Kavaklıdere'de sıfırdan atıksu arıtma tesisleri inşa edildi. Bu tesisler şu an başarılı bir şekilde çalışıyor. Aynı zamanda, MASKİ kurulduğu zaman ilçe ve belde belediyelerinden devraldığımız tesisleri yaptığımız bakım onarım çalışmaları ile faaliyete aldık. İl genelinde şu an 19 atıksu arıtma tesisimiz ile hemşerilerimize hizmet veriyoruz. Bugüne kadar bu tesislere 300 milyonun üzerinde yatırım yaptık ve 200 milyon metreküpün üzerinde atıksu arıtımı gerçekleştirdik. Sarıgöl merkeze inşa edilecek tesis için 5 Ocak 2021 tarihinde ihaleye çıkıldı. Selendi, Demirci ve Köprübaşı'na da tesisler inşa edeceğiz. Bu yatırımlar sayesinde atıksu arıtma tesisi olmayan ilçe merkezimiz kalmayacak. Ayrıca, Yunusemre Muradiye Mahallesi, Kırkağaç İlyaslar Mahallesi ve Gördes Güneşli Mahallemize de tesisler inşa edeceğiz.” açıklamasında bulundu.



“Susuzluk kaderimiz değil. Su hayattır”

MASKİ olarak vatandaşlara içme suyu temin etmekle mükellef bir kurum olduklarını ifade eden Çevik, “Abone İşleri Dairesi Başkanlığımız bünyesinde yaptığımız kontrollerde görüyoruz ki vatandaşlarımız içme suyunu tarımsal sulamada kullanıyor. Vahşi sulama tonlarca suyun yok olmasına neden oluyor. İçme suyu olarak kullanacak vatandaşın suyunu yok ediyoruz. Vatandaşlarımız araba, halı vs. aklınıza ne geliyorsa yıkıyor. Bu gibi sebeplerden kaynaklı tonlarca su yok oluyor. Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün de dediği gibi Susuzluk kaderimiz değil. Bu dünya hepimizin, hep birlikte geleceğimize sahip çıkalım. Su hayattır.” dedi.

