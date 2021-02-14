2. Lig Kırmızı Grup: Turgutluspor: 3 - Tetiş Yapı Elazığspor: 1

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Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta Turgutluspor evinde konuk ettiği Tetiş Yapı Elazığspor’u 31 yenerek puanını 42’ye çıkardı.



Stat: Turgutlu Yedi Eylül

Hakemler: Gürel Uzuner xx, Aydın Karsavuran xx, Mehmet Dura xx

Turgutluspor: Hüseyin xxx, Samed xx, Mithat xx (Emre Keskin dk. 63 x), Muhammet Arslantaş xx (Emre Nasuh dk. 84 ?), Marvin xxx, Mete xx, Erdoğan xx, Talha x, Haşim xx (Mutlu dk. 56 x), Erkan xxx, Kadir xxx

Tetiş Yapı Elazığspor: Ali x, Ömer Faruk x, Cihan x, Kadir Bekmezci x, Fırat xx (Sefa dk. 77 x), Cengizhan xx, Hebat x, Kadir x, Yiğitcan x, Hasan x (Yusuf dk. 66 x), Eren x (İzzet dk. 85 ?)

Goller: Marvin (dk. 37), Haşim (dk. 54), Erkan (dk. 67) (Turgutluspor), Cengizhan (dk. 73 Pen.) (Tetiş Yapı Elazığspor)

Sarı Kartlar: Talha (Turgutluspor), Ömer Faruk, Yusuf, Cihan, Hebat (Elazığspor)

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