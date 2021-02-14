2. Lig Kırmızı Grup: Turgutluspor: 3 - Tetiş Yapı Elazığspor: 1

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta Turgutluspor evinde konuk ettiği Tetiş Yapı Elazığspor’u 31 yenerek puanını 42’ye çıkardı.
Stat: Turgutlu Yedi Eylül
Hakemler: Gürel Uzuner xx, Aydın Karsavuran xx, Mehmet Dura xx
Turgutluspor: Hüseyin xxx, Samed xx, Mithat xx (Emre Keskin dk. 63 x), Muhammet Arslantaş xx (Emre Nasuh dk. 84 ?), Marvin xxx, Mete xx, Erdoğan xx, Talha x, Haşim xx (Mutlu dk. 56 x), Erkan xxx, Kadir xxx
Tetiş Yapı Elazığspor: Ali x, Ömer Faruk x, Cihan x, Kadir Bekmezci x, Fırat xx (Sefa dk. 77 x), Cengizhan xx, Hebat x, Kadir x, Yiğitcan x, Hasan x (Yusuf dk. 66 x), Eren x (İzzet dk. 85 ?)
Goller: Marvin (dk. 37), Haşim (dk. 54), Erkan (dk. 67) (Turgutluspor), Cengizhan (dk. 73 Pen.) (Tetiş Yapı Elazığspor)
Sarı Kartlar: Talha (Turgutluspor), Ömer Faruk, Yusuf, Cihan, Hebat (Elazığspor)
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.