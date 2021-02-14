Seyir halindeki ticari araç alev topuna döndü

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MANİSA, (DHA)MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde motorundan bir anda alevler yükselmeye başlayan hafif ticari aracın, sürücü son anda canını kurtardı. Kısa sürede alev topuna dönen araç, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü.

Olay bugün 16.00 sıralarında Şehzadeler ilçesi Utku Mahallesi'nde meydana geldi. İzmir Caddesi üzerinde seyir halinde olan Mehmet Kaya, yönetimindeki 35 AH 5101 plakalı ticari aracın motor bölümü alev aldı. Kaya, aracının ön kaputunun altından duman çıktığını fark edince aracını cadde üzerinde durdurdu. Motor kısmından yükselen alevler, kısa sürede aracın ön bölümünü sardı. Son anda araç sürücüsü, canını kurtarırken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri, soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2021-02-14 17:58:30



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