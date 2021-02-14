Manisa’da karla mücadele çalışmaları

Manisa’nın Demirci, Kırkağaç ve Soma ilçelerinde başlayan kar yağışı sonrası Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolların kapanmaması için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri; Demirci, Kırkağaç ve Soma’da karla kapanan yolları iş makineleri ile açıyor. Bir yandan tuzlama çalışması da yapan ekipler, sürücüler için yolları güvenli hale getiriyor.

Öte yandan diğer ilçelerde de kar yağışı ile birlikte müdahalede bulunacak ekipler teyakkuz halinde bekletiliyor.

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