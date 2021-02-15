Kula'daki köy okullarında eğitim başladı



Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Kula ilçesindeki köy okullarında, kademeli yüz yüze eğitim başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Zakir Okulmuş, köy okullarını ziyaret ederek öğrenciler ile sohbet etti.

Milli Eğitim Bakanlığı geçen dönem koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime geçti. Ancak kademeli olarak 15 Şubat'ta yüz yüze eğitimin başlayacağının duyurulmasının ardından Türkiye genelindeki bütün okullar hazırlıklarını tamamladı. Manisa´nın Kula ilçesindeki köy okullarında 2020-2021 eğitim-öğretim döneminin 2´nci yarı yılında yüz yüze eğitime bugün başladı.

ÖĞRENCİLERLE SOHBET

Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Zakir Okulmuş, beraberindeki şube müdürleri ile birlikte okulları ziyaret ederek; alınan koranvirüs tedbirlerini denetledi. Uzun bir aranın ardından tekrar eğitime başlayan öğrencilerle bir süre sohbet etti. Eğitim süreci boyunca öğrenci ve öğretmenlerin kurallara hassasiyetle uyması yönünde uyarılar yapılırken, okullarda dezenfekte ve temizlik çalışmalarının titizlikle yürütülmesi konusunda karar alındı.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Kula Hasan YİĞEN

2021-02-15 11:37:46



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