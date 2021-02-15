Alaşehir'de eğitime kar engeli

2021 YKS başvuru ücreti ne kadar?

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 3 mahallede eğitime ara verildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçenin yüksek kesimlerinde bulunan Dağarlar, Dağhacıyusuf ve Sarıpınar mahallelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bugün içerisinde ara verildi. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitim uzaktan eğitimle devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.