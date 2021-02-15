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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Demirci sera desteğiyle lavanta kokacak

İHA

Demirci sera desteğiyle lavanta kokacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Demirci Kaymakamlığı arasında imzalanan protokol kapsamında ilçede 500 metrekarelik seranın kurulumu gerçekleşti.
Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Demirci Kaymakamlığı’na tahsis edilen serada, ilk etapta 500 lavanta fidesi toprakla buluştu. Kurulumu yapılan seranın lavanta üretim merkezi olarak kullanılacağını ve üretilen fidelerin daha sonra üreticilere dağıtımının yapılacağını belirten Kaymakam Adem Kaya, “İlçemizde alternatif geçim kaynağı olarak yetiştirilen lavantanın geliştirilmesi ve artırılması için yapılan seralarda lavanta fidesi üretimi yapılacak. Seralara şuana kadar 500 fide diktik iki yıl içerisinde 5 bin fide elde edeceğimize inanıyorum. Bu projeye destek veren Manisa Büyükşehir Belediyemize ve diğer kurumlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.
Demirci’de kurulumu gerçekleşen sera hakkında bilgi veren Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ve Demirci Kaymakamlığı arasında imzalanan protokol kapsamında ilçede 500 metrekarelik seranın kurulumunu gerçekleştirdik. Kurmuş olduğumuz serayı Demirci Kaymakamlığı’na tahsis etmiş bulunmaktayız. Üreticilerimize destek olmak amacıyla Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatları ile çalışmalarımız sürdürüyoruz. İlçemize hayırlı olsun” diye konuştu.
Lavanta fidelerinin dikimine Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk, Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci İlçe Koordinatörü Gökhan Aslan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse ve Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya’da katıldı.

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