Kış Bayramıyla çocukların yüzlerini güldürecekler Türkiye Diyanet Vakfı Manisa Şubesi Kış Bayramı projesi kapsamında toplanan kışlık kıyafetleri Hakkarili çocuklara ulaştırmak üzere dualarla gönderdi Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök: “Kampanya kapsamında 470 çift bot ve 281 adet mont hayırseverlerimizin katkılarıyla temin edildi”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kış Bayramıyla çocukların yüzlerini güldürecekler Türkiye Diyanet Vakfı Manisa Şubesi Kış Bayramı projesi kapsamında toplanan kışlık kıyafetleri Hakkarili çocuklara ulaştırmak üzere dualarla gönderdi Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök: “Kampanya kapsamında 470 çift bot ve 281 adet mont hayırseverlerimizin katkılarıyla temin edildi”

İHA

Kış Bayramıyla çocukların yüzlerini güldürecekler Türkiye Diyanet Vakfı Manisa Şubesi Kış Bayramı projesi kapsamında toplanan kışlık kıyafetleri Hakkarili çocuklara ulaştırmak üzere dualarla gönderdi Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök: “Kampanya kapsamında 470 çift bot ve 281 adet mont hayırseverlerimizin katkılarıyla temin edildi”

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezi tarafından ihtiyaç sahibi çocukların bot ve montlarını karşılamak üzere başlatılan ‘Kış Bayramı’ projesi kapsamında Manisa’da toplanan 470 çift bot ve 281 adet mont Manisa'nın kardeş şehri Hakkari’ye ulaştırılmak üzere dualarla yola çıktı.
Türkiye Diyanet Vakfı Manisa Şubesinde gerçekleştirilen törene Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök, müftü yardımcıları, Türkiye Diyanet Vakfı Manisa Şubesi Kadın Kolları Başkanı Nihal Yavuz ve din görevlileri katıldı.
Daha önce ‘İlmek ilmek iyilik’ projesinde olduğu gibi ‘Kış Bayramı’ projesinde de toplanan yardımlar Manisa’nın kardeş şehri olan Hakkari’ye gönderildi.
Yapılan yardım kampanyası hakkında bilgi veren Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök, “Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezimizce başlatılan ‘Kış Bayramı’ kampanyasında 470 çift bot ve 281 adet montu kolilere koyduk ve hayırseverlerin bu katkılarını desteklerini muhtaç insanlara, gençlere çocuklara ulaştırmak üzere paketledik. Kadın kollarımıza, ilçe müftülüklerimize, imamhatip arkadaşlarımıza, Kur’an Kursu hocalarımıza teşekkür ediyorum. Böyle sırt sırta, omuz omuza verildi. Elbette bunda hayırsever vatandaşlarımızın katkısı çok büyük. Hayırseverlerimiz bir bot bir mont kampanyasına büyük destek verdiler. 41 adet koli oluştu. Bu kolilerin yarısını daha önce de ‘İlmek ilmek iyilik’ projesi kapsamında olduğu gibi kardeş ilimiz olan Hakkari’ye göndereceğiz. Hakkari merkezde, Yüksekova’da, Şemdinli’de Hakkari Müftülüğümüzün organizasyonuyla dağıtılacak. Yarısını da Manisa’da bizim ilgilendiğimiz, baktığımız yetimler, yoksul ailelerimiz var. Kadın kollarımız iyi bir organizasyonla şehrimizde zaman zaman yardım organizasyonları düzenliyorlar. Sadece Hakkari’de değil, Manisa’mızın farklı ilçelerinde de müftülüklerimiz, imam hatip arkadaşlarımız, Kur’an kursu hocalarımız yardım kolileri hazırlıyorlar ve bu yardım kolilerini ulaştırıyorlar. Geçtiğimiz günlerde 3 kurumun işbirliğiyle pandemi sürecinde kepenkleri kapanan esnaflarımıza ve oralarda çalışanlara yönelik ortak bir çalışma yapmıştık. Organizasyonlarımız devam edecek inşallah. Çok dinamik bir ekibimiz var” dedi.

Manisa’ya aşevi yapılacak
Manisa Müftüsü Soykök Manisa için projelerinin devam ettiğini belirterek şunları söyledi: “Nasip olursa çok yakın bir zamanda müjde olarak da ifade etmiş olayım. Ortak, kurumlar arası işbirliğiyle Manisa’mızda Şehzadeler ilçesinde çok güzel bir aşevi hizmete girecek. Aşevi vasıtasıyla, öğrencilerimize, üniversite öğrencilerimize, fakir ailelere, zenginlerin, hayırseverlerin hayırlarını, iyiliklerini ulaştırmış olacağız. Biz inanıyoruz ki insana yakışan en güzel şey, iyiliktir, güzelliktir, merhamettir, vicdandır. İyilikler paylaşıldıkça hayat daha güzel olacaktır. İyilikler paylaşıldıkça daha mutlu, daha müreffeh, güçlü Türkiye olacağız. Biz yeter ki kocaman yüreklere sahip olalım. Peygamber Efendimiz (SAV) ‘İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır’ buyuruyor. Bu düsturla seferber olmak, iyilikleri çoğaltmak ve kötülüklerin önüne geçmek elzem. Güzel haberler almak için, güzellikleri çoğaltmak gerekiyor. Cenabı Allah yardımcımız olsun. 3 aylar içerisindeyiz. Manevi bir atmosfer içerisindeyiz. 3 aylar Recep, Şaban ve Ramazan ayı bize verilmiş bir imkan ve fırsat. Özellikle pandemi sürecinde oldukça zorlandık, bu süreç bizleri sadece ekonomik anlamda değil manevi anlamda da yordu. Bu 3 ayların, bu mübarek zaman diliminin bize bir neşe katacağını, bize bir huzur getireceğine inanıyorum. İnşallah bu doğrultuda da üzerimize düşen vazifeyi yapacağız. Perşembe akşamı da nasip olursa Regaip Kandilimizi idrak edeceğiz. Şimdiden sevgili vatandaşlarımızın kandillerini tebrik ediyoruz.”

"Hayırlara vesile olur inşallah"
Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları Başkanı Nihal Yavuz, “Kış Bayramı projemizde toplanan malzemeleri onurlu, gururlu bir şekilde uğurlayacağız. Çok güzel yardımlarımız oldu. 470 çift bot, 281 adet mont olmak üzere kadın kollarımız, gönüllülerimiz, ilçe müftülüklerimiz sayesinde bu güzel projemizi sonlandırıyoruz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Daha önce de ‘İlmek ilmek iyilik’ projemizde de toplanan yardımları teslim etmiştik. Hakkari bizim kardeş şehrimiz. Yardımları oraya yönlendiriyoruz. İnşallah güzel günlerde giymeleri nasip olsun. Hayırlara vesile olsun inşallah” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Cezaevi Vaizi Aziz Yavuz tarafından yaptırılan dua sonrası yardım kolileri Hakkari ve Manisa’daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manisa'da yaşanan aile faciasını gerçekleştiren Hüseyin Ö.'nün çiftin evlatlığı olduğu ortaya çıktı
YEREL HABERLER Manisa'da yaşanan aile faciasını gerçekleştiren ...
Sarıgöl kar yağışı çiftçileri sevindirdi
YEREL HABERLER Sarıgöl kar yağışı çiftçileri sevindirdi
Manisa'da yaşanan aile faciasını gerçekleştiren Hüseyin Ö.'nün çiftin evlatlığı olduğu ortaya çıktı
YEREL HABERLER Manisa'da yaşanan aile faciasını gerçekleştiren ...
Demirci sera desteğiyle lavanta kokacak
YEREL HABERLER Demirci sera desteğiyle lavanta kokacak
Şehzadeler Belediyesi Kadın Spor Merkezi kapılarını yeniden açtı
YEREL HABERLER Şehzadeler Belediyesi Kadın Spor Merkezi kapılarını ...
Başkan Bilgin siyasi parti temsilcileriyle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Bilgin siyasi parti temsilcileriyle buluştu
Turgutluspor moral buldu 
YEREL HABERLER Turgutluspor moral buldu 
Manisa Futbol Kulübü şampiyonluğa koşuyor
YEREL HABERLER Manisa Futbol Kulübü şampiyonluğa koşuyor
Akhisarspor yine dipte
YEREL HABERLER Akhisarspor yine dipte
Alaşehir'de eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Alaşehir'de eğitime kar engeli
Kula'daki köy okullarında eğitim başladı
YEREL HABERLER Kula'daki köy okullarında eğitim başladı
Kula'daki mahalle okullarında eğitim başladı
YEREL HABERLER Kula'daki mahalle okullarında eğitim başladı
Türkiye Çimse-İş Sendikası üyelerinin yüzü gülüyor Türkiye Çimse-İş Sendikası üyeleri toplu iş sözleşmelerinde elde edilen zamlar ve sosyal haklarla üyelerinin yüzünü güldürdü
YEREL HABERLER Türkiye Çimse-İş Sendikası üyelerinin yüzü ...
Alkollü sürücü, duran kamyona arkadan çarptı
YEREL HABERLER Alkollü sürücü, duran kamyona arkadan çarptı
Manisa´da aile içinde çıkan tartışmanın ardından katliam: 3 ölü
YEREL HABERLER Manisa´da aile içinde çıkan tartışmanın ardından ...
Manisa’da aynı aileden 3 kişi öldürüldü
YEREL HABERLER Manisa’da aynı aileden 3 kişi öldürüldü
Alkollü sürücü, duran kamyona arkadan çarptı Polislere de zor anlar yaşatan şahıs, 114 promil alkollü çıktı
YEREL HABERLER Alkollü sürücü, duran kamyona arkadan ...
Yan yatan TIR'ın sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Yan yatan TIR'ın sürücüsü yaralandı
Yan yatan tırın sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Yan yatan tırın sürücüsü yaralandı
Manisa’da karla mücadele çalışmaları
YEREL HABERLER Manisa’da karla mücadele çalışmaları
Manisa’da kar nedeniyle kapanan yollar açıldı
YEREL HABERLER Manisa’da kar nedeniyle kapanan yollar açıldı
Traktör süren çocuklar yürekleri ağza getirdi
YEREL HABERLER Traktör süren çocuklar yürekleri ağza getirdi
Seyir halindeki ticari araç alev topuna döndü
YEREL HABERLER Seyir halindeki ticari araç alev topuna döndü
Alevlere teslim olan araç 3 dakikada küle döndü Manisa'da seyir halindeki bir araç alev alarak yandı İtfaiye ekiplerinin 3 dakika içinde yangına müdahale etmesine rağmen araç küle döndü
YEREL HABERLER Alevlere teslim olan araç 3 dakikada küle ...