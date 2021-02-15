Yunusemre Belediyespor’da 2 bin sporcu yetişiyor

Yunusemre Belediyespor Kulübü, bünyesinde 10 branşta yaklaşık 2 bin sporcu yetiştiriyor.

Yunusemre Belediyespor Kulübü, antrenörleri gözetiminde futbol, judo, tekvando, voleybol, güreş, basketbol, wushukungfu, badminton, atletizm ve tenis branşlarında çalışmalarına devam ediyor. Sporculara tüm hijyenik kurallara uygun bir şekilde servis imkanı da sağlanırken, bununla birlikte hanım lokalleri, Yunus Emre Millet Çarşısı ve Muradiye Sosyal Tesisleri spor salonlarında da spor faaliyetleri sürdürülüyor.

Futbolda Karaali, Evrenos Kasap Emin Kaçar Spor Tesisleri, judoda Atatürk ve Yener Kahyalar Spor Salonu, güreşte Atatürk Spor Kompleksi, tekvandoda Muradiye ve Güzelyurt Spor Tesisleri, teniste Barış Alanı Açık Tenis Sahası, basketbol ve voleybolda Çok Amaçlı ve Atatürk Spor Salonu, atletizmde Cemil Çöllü Parkı ve Olimpiyat Stadyumu’nda antrenman yapan sporcular turnuva ve şampiyonalara hazırlanıyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Kulüp Başkanı Arif Alkan, “Normalleşme süreci ile birlikte tüm hijyen kurallarına uyarak kulübümüzde 10 branşta spor faaliyetleri devam ediyor. Antrenman yapan sporcularımızı da zaman zaman ziyaret ediyoruz. Çalışmalar branş branş kulübümüzün sosyal medya hesabından günlük olarak paylaşılıyor. Hedefimiz Yunusemreli çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın spora devam etmesi ve pandemi sürecini de hareketsiz kalmadan ve spor yaparak atlatabilmek” diye konuştu.

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