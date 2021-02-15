Ring Yolu peyzaj çalışmasıyla taçlandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Akhisar ilçesi Atatürk Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ring yolunda yaklaşık 1,5 kilometrelik alanda yapılan prestij cadde düzenlemesi, 2 bin 500 metrekare peyzaj düzenlemesiyle taçlandı. Aydınlatmalarıyla, kaldırım ve bordürleriyle mahalleye bambaşka bir kimlik kazandıran ring yolu düzenlemesinde peyzaj çalışmalarının da tamamlanmasıyla birlikte cadde, muazzam bir görünüm kazandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Akhisar ilçesi, Atatürk Mahallesi’nde bulunan ring yolunda yaklaşık 3 hafta süren prestij cadde düzenlemesi, peyzaj çalışmasıyla noktalandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, peyzaj çalışmaları tamamlanan ring yolunda incelemelerde bulundu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla bölgede ilk olarak MASKİ Genel Müdürlüğünün altyapı çalışmalarını yaptığını, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin hızla üst yapı çalışmalarına başladığını belirten Daire Başkanı Göktaş, bu çalışmaların da tamamlanmasıyla birlikte aydınlatma çalışmalarının yapıldığını söyledi.



Kurakçıl peyzaj uygulandı

Son olarak Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı olarak ring yolunda peyzaj düzenlemeleri ve ağaç dikimi yaptıklarını belirten Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, “Önümüzdeki dönemlerde küresel ısınma kaynaklı yaşanması muhtemel su sorununu göz önünde bulundurarak, ring yolunda kurakçıl peyzaj uygulaması gerçekleştirdik. Yaklaşık 1,5 kilometrelik bu alanda 2 bin 500 metrekare peyzaj uygulaması gerçekleştirmiş olduk. Yabani dut, top akasya ve servi ağaçlarının altına cüruf ve dolamit taşından peyzaj uygulaması yaptık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün desteğiyle 17 ilçede yeşillendirme çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.