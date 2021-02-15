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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

30 milyonluk altyapı yatırımına ilk kazma vuruldu

İHA

30 milyonluk altyapı yatırımına ilk kazma vuruldu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla Turgutlu ilçesine bağlı Urganlı, Yeniköy ve Akçapınar mahallerine yapılacak olan 30 milyonluk altyapı çalışmalarına ilk kazma MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay’ın katılımı ile vuruldu. Üç mahalleyi kapsayan projenin vatandaşlara hayırlı olmasını temenni eden Aslay, çalışmalarının tamamlandığında mahallelerin modern bir görünüm kazanacağını söyledi.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, Turgutlu ilçesine bağlı Urganlı, Yeniköy ve Akçapınar mahallelerinde vatandaşlar ile bir araya gelerek, 3 mahalleyi kapsayacak ve 30 milyon lira yatırımla hayat verilen altyapı ve üstyapı çalışmalarının tamamlandığında üç mahallenin modern bir görünüm kazanacağını söyledi. Düzenlenen programa MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Hilmi Serkan Emir, MHP İlçe Başkanı Gürhan Bostan ve yönetimi, MHP Kadın Kolları Başkanı Senem Yıldız Ateş, MHP Meclis Üyeleri Hasan Koç ve Mustafa Yavaş, CHP Meclis Üyesi Fehmi Gülen, İyi Parti Meclis Üyesi İlhami Dinçer, Muhtarlık İşleri Müdürü Ramazan Hakan Ulak, MASKİ İlçe Şefi Hüseyin Yelkenci, Urganlı Mahalle Muhtarı Tarık Kayabaş, Yeniköy Mahalle Muhtarı Nurettin Yıldız ve Akçapınar Mahalle Muhtarı Ekrem Hayri Türk katıldı.

30 milyonluk dev yatırıma ilk kazma vuruldu
Urganlı, Yeniköy ve Akçapınar’a yapılacak çalışmalar ile ilgili vatandaşlara bilgiler aktaran MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün talimatları ile Turgutlu’muza bugüne kadar MASKİ olarak 85 milyon liralık yatırım yaptık. Bu yatırımlarımızın üzerine ilave olarak 65 milyonluk bir yatırımımız daha olacak. Bunlardan bir tanesi de 30 milyon lira bedel ile Urganlı, Yeniköy ve Akçapınar mahallelerimizi kapsayan altyapı ve üstyapı yenilemeleri çalışmalarıdır. Allah’ın izni ile bugün yüklenici firma çalışmalara başladı. Tabi bu çalışmaların ve yatırımların hayata geçmesi birkaç ayda yapılan işler değil. Uzun ve sabır gerektiren işlerdir. Bu kapsamda Urganlı mahallemiz ile ilgili saha çalışmalarını 20152016 yıllarında başlatmıştık. Sahadaki çalışmalara eş güdümlü olarak içme suyu, kanalizasyon hattı ve yeni bir içme suyu deposu üzerinde çalıştık. Projelerin tamamlanmasının ardından ihalemizi yaptık ve yüklenici firmamız hayırlısıyla ilk kazmayı vurarak çalışmalara başladı” dedi.

61 kilometrelik altyapı çalışması yapılacak
Urganlı, Yeniköy ve Akçapınar mahallelerine toplamda 61 kilometrelik altyapı çalışmalarının yapılacağını işaret eden Genel Müdür Aslay, “Üç mahallemize toplamda 31 kilometre içme suyu 30 kilometre kanalizasyon hattı, 600 tonluk 1 adet içme suyu deposu ve yaklaşık 250 bin metrekare parke taşı çalışması ile tüm cadde ve sokakların üst yapısını tamamlayacağız. 30 milyonluk bir bedel ile yapacağımız bu çalışmalar sonunda mahallemizi hem sağlıklı bir altyapıya kavuşturacağız hem de yenilenmiş bir üstyapıya kavuşturacağız. Buradan önemli bir hususa da değinmek istiyorum. Altyapı çalışmaları kazılmadan yapılacak çalışmalar değil. Bu dünyanın her yerinde böyledir. Kanalizasyon ve içme suyu hattının yenilenmesi ve değişmesi için kazılması gerekiyor. Kazılırken de tabi ki toz toprak ve çamurla karşılaşacağız. Bu nedenle muhtarımızdan ve vatandaşlarımızdan çalışmalar boyunca fedakarlık bekliyoruz” diye konuştu.

“Urganlı tarihinin en büyük yatırımı”
Urganlı Mahalle Muhtarı Tarık Kayabaş, Urganlı’ya tarihinin en büyük yatırımının yapıldığını ifade ederek, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün mahallemize yaptığı hizmetlerden dolayı çok memnunuz. Mahallemize birçok projeler kazandırdı. Hayırlısı ile ilk kazmasını vurduğumuz altyapı çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız. Yapılacak olan bu yatırımlar tarihi bir yatırımdır. 55 yıllık olan içme suyu şebekelerimiz hayırlısı ile bu projemiz sayesinde değişecektir. Hem mahalleli olarak hem şahsım olarak Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyorum” dedi.

Mahalleli hizmetlerden memnun
Urganlı Mahalle sakinlerinden Ahmet Sakar, yapımına başlanan altyapı çalışmaları ile ilgili duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ”Mahalleli olarak altyapı çalışmalarını bekliyorduk. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla altyapı çalışmalarımıza başlandı. Hayırlısı ile tamamlanınca Urganlı’mız daha güzel ve yaşanabilir bir mahalle olacaktır. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi. Urganlı Mahalle esnaflarından İbrahim Yıldız ise, altyapı ve üstyapı çalışmaları ile ilgili Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür ederek hizmetlerin devamını diledi.

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