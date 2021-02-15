Manisa'da yaşanan aile faciasını gerçekleştiren Hüseyin Ö.'nün çiftin evlatlığı olduğu ortaya çıktı (2)

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, annesi Raz Özcan´ı av tüfeğiyle vuran babası Süleyman Özcan ile aynı odada bulunan babaannesi Karanfil Özcan´ı av tüfeğiyle öldürdükten sonra, kendisini de ayağından bıçakla yaralayan Hüseyin Ö.(22), jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Alaşehir Nurettin DOĞAN

2021-02-15 16:36:42



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