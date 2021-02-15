Manisa’da PKK/KCK terör örgütüne operasyon

Manisa’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve silah ele geçirildi.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik soruşturma kapsamında Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda Z.A., A.T., H.A., A.A., M.S., M.E.P. ve S.A. olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 1 adet pompalı tüfek ile bu tüfeğe ait fişekler, 1 adet kurusıkı tabanca ile bu tabancaya ait fişekler, örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 kişinin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

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