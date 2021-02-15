Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza

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Manisa Valiliği 56 saatlik hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında kısıtlamalara uymayanlara toplam 49 bin 235 TL cezai işlem uygulandığını açıkladı.

Manisa Valiliği İçişleri Bakanlığının genelgesiyle uygulanan 56 saatlik hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 154 ekip ve 423 personelle birlikte 15 bin 179 denetim gerçekleştirildiğini açıkladı. Yapılan denetimlerde 81 kişi ve işyerine toplam 49 bin 235 TL para cezası uygulandığı bildirildi.

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