Manisa'da PKK/KCK operasyonu: 7 kişi gözaltına alındı

Emre SAÇLI / MANİSA, (DHA) - MANİSA'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ekipleri tarafından, bu sabah terör örgütü PKK/KCK'ya geniş çaplı operasyon düzenlendi. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda önceden belirlenen adreslerde Z.A., A.T., H.A., A.A., M.S., M.E.P. ve S.A. olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 adet pompalı tüfek ile bu tüfeğe ait fişekler, 1 adet kurusıkı tabanca, örgütsel dokümanlar ile dijital materyaller ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Emre SAÇLI
2021-02-15 19:42:34
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