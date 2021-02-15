Turgutlu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu



Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Turgutlu ilçesinin yüksek kesimlerinde bulunan Dağmarmara grubu mahallelerinde, kar yağışı etkili oluyor.

Turgutlu'da öğle saatlerinden sonra yüksek kesimlerde bulunan Dağmarmara bölgesindeki Karaköy, Kuşlar, Hacıisalar, Dağören, Kabaçınar ve Yunusdere gibi kırsal mahallelerde kar yağışı etkili oldu. Bölge beyaz örtü ile kaplanırken mahalleliler, kartopu oynayıp, oluşan harika manzarayı cep telefonlarına kaydetti. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğunu yaşanmadığı mahallelerde yetkililer, vatandaşlar ve araç sürücüleri yoldaki buzlanmaya karşı uyarıldı. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) ve Turgutlu Belediyesi ekipleri de olası bir olumsuzluğa karşı tedbir aldı.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2021-02-15 20:36:17



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