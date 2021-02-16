Salihli’de aranan 13 kişi yakalandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde polis ekiplerinin ilçe genelinde yaptıkları asayiş çalışmalarında 13 aranan şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen 7 kişi tutuklandı.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Ekipleri, ilçede güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla yapılan çalışmalarda aranan 13 kişiyi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden R.E., S.V., Ö.M., O.E., A.P., E.Ç. ve S.A. tutuklanırken, İ.A., E.İ., A.A., B.Ç., T.G., H.Ç. ise ifadeleri alınarak savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Salihli’de huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceği belirtildi.

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