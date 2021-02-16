Manisa Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı Turgay Duyar, 2020 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında Zafer Kalkınma Ajansı’na sundukları 'Manisa il genelinde gazetecilere yönelik, insansız hava aracı pilot lisansı eğitimi' projelerinin değerlendirmeler sonucu 'Başarılı' bulunduğunu ve mart ayı içerisinde eğitimlerin başlamasının beklendiğini söyledi.
Zafer Kalkınma Ajansına sunulan teknik destek projesi kapsamında, Manisa'nın 17 ilçesinde yerel ve ulusal basında faaliyet gösteren toplamda 60 gazetecinin eğitimden faydalanabileceğini kaydeden Manisa Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı Turgay Duyar, değerlendirme sonrasında sözleşme ile ilgili evrakların Zafer Kalkınma Ajansı Manisa Yatırım Destek Ofisi Koordinatör Vekili Cansu Uyar’a teslim edildiğini kaydetti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.