AYKOME 2021 yılı olağan genel kurulunu yaptı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) 2021 yılı Olağan Genel Kurulu toplantısı MASKİ İkiz Kuleler BESOT Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya’nın başkanlık yaptığı toplantıda, altyapı çalışmaları ile ilçe belediyelerinden gelen bazı talepler görüşüldü.

AYKOME 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı. MASKİ İkiz Kuleler BESOT Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantının başkanlığını Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya yaptı. Altyapı kuruluşları, kurumlar, bazı ilçe belediyelerinin temsilcileri ve Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğünün ilgili daire başkanlıklarının yer aldığı toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, toplantıda ilgili kurum ve kuruluşların öneri ve isteklerini de dinledi.



Toplantı altyapı çalışmalarının sağlıklı işlemesi için büyük önem arz ediyor

Olağan genel kurul sonrası açıklamada bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, “AYKOME Şube Müdürlüğü Fen İşleri Daire Başkanlığımızın bünyesinde yer alan ve diğer altyapı yatırımcı kuruluşlarının kazı izin belgelerini düzenleyen, şehrimizde yapılan yer altı çalışmalarını koordine eden müdürlüğümüz. Bunların belirli periyotlarla genel kurulları yapılıyor. Kurulda ilgili firmalar, ilgili belediyeler ve kuruluşlar katılım sağlıyorlar. Biz de bugün 2021 yılı olağan genel kurulumuzu yapmış olduk. Firmalarla ilçe belediyeleri ile çok faydalı istişarelerde bulunduk. Eksiklerimizi tespit ettik. 2021 yılı ile ilgili yatırımlar görüşme fırsatı bulduk. İnşallah bundan sonraki altyapı çalışmalarının daha sağlıklı yürütülmesine katkı sağlar” dedi.

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