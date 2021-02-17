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Eksi 8 derecede Spil Dağı'nda yaban hayatı unutulmadı Spil Dağı Milli Parkı görevlileri tipiye rağmen yaban hayatına yönelik yemleme çalışması gerçekleştirdi

İHA

Eksi 8 derecede Spil Dağı'nda yaban hayatı unutulmadı Spil Dağı Milli Parkı görevlileri tipiye rağmen yaban hayatına yönelik yemleme çalışması gerçekleştirdi

Kar yağışının etkili olduğu ve hava sıcaklığının eksi 8 dereceye kadar düştüğü Spil Dağı Milli Parkı’nda milli park görevlileri tarafından yaban hayatına yönelik yemleme çalışması yapıldı. Tipiden buz kesen yılkı atları için yonca bırakılırken, kuş ve yırtıcı hayvanlar da unutulmadı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 4’üncü Bölge Müdürlüğüne bağlı Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü ekipleri, yılkı atlarının yoğun bulunduğu Karlık Tepesi ile At Gölü mevkiinde yoğun tipi altında yaban hayvanları için yem bıraktı. Yemleme çalışmasında, ekipler çeşitli kuş ve yırtıcı türleri de unutmayarak, belirlenen noktalara yonca, ekmek ve kuş yemi bıraktı.
Spil Dağı Milli Park Müdürlüğünde görevli Turan Demirci, "Burada eksi 8 derece soğukta insanın dışarıda durması bile zor, ancak atları beslemek ve yem vermek zorundayız. Soğuk kış şartlarında atlarımızı yemsiz bırakmamaya özen gösteriyoruz" dedi.

Yılkı atlarının burunları ve sırtları buz tuttu
Tipi şeklinde yağan kar yağışı altında ekiplerin bıraktığı yemleri yiyen yılkı atlarının burun ve sırt tüylerinin buz tutması havanın dondurucu soğukluğunu gözler önüne serdi. Ekipler tarafından doğaya; 600 kilogram yonca otu, 150 adet ekmek ile çeşitli kuş ve yırtıcı türler için yem bırakıldığı öğrenildi.
Öte yandan Spil Dağı Milli Parkı’nda eksi 8 dereceye varan hava soğukluğuna rağmen at alanı mevkiine günübirlik piknik için gelen ziyaretçilerin de oldukça fazla olduğu görüldü. Spil Dağı'na ATV motorlarıyla çıkan bazı vatandaşlar da kar üstünde gezinti yaptı.

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