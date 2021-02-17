Kırkağaç’ta korkutan yangın

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde gece saatlerinde çıkan yangında tek katlı bir ev tamamen küle döndü. Yangın diğer evlere sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Karaali Mahallesinde gece saat 03.15’te Recai Kavak’a ait evde çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına sebep oldu. 6 itfaiye aracının müdahale ettiği yangında tek katlı ev tamamen yanarken, yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemezken, yangında ölen ya da yaralanan olmaması sevindirdi. Büyük maddi hasarın meydana geldiği ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

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