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Barış GEZİCİ Serkan ÖZDEMİR / AKHİSAR (Manisa), (DHA)-MANİSA´nın Akhisar ilçesinde bedensel engelli Mustafa Akyüz (50), evinde kömür sobasından çıkan yangında hayatını kaybetti.

Akhisar´a bağlı Dağdere Mahallesi'nde yalnız yaşayan bedensel engelli Mustafa Akyüz'e ait 2 katlı evde, saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Kömür sobasından sıçrayan kıvılcımların neden olduğu yangın kısa sürede evi sardı. Komşuların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangını 1 saat süren çalışmayla söndürdü. Soğutma çalışmalarının ardından eve giren itfaiye ekipleri, Akyüz´ün cansız bedenini buldu.

Akyüz'ün cesedi, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Akhisar Barış GEZİCİ Serkan ÖZDEMİR

2021-02-17 12:56:23



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