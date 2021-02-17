Muaythai 1. kademe antrenörlük kursu Manisa’da açılıyor

Türkiye Muaythai Federasyonu Ege Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Ömer Faruk Çelik, 0812 Mart 2021 tarihleri arasında Şehzadeler Muaythai Eğitim Merkezi’nde Muaythai 1. Kademe Antrenörlük Uygulamalı Eğitim Kursu’nun açılacağını belirterek, sınırlı sayıda kursiyerin alınacağı kurs için kayıtların başladığını ve 28 Şubat’ta sona ereceğini duyurdu.

Türkiye Muaythai Federasyonu Ege Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Ömer Faruk Çelik, 1. Kademe Muaythai Uygulamalı Antrenör Eğitim Kursu’nun 0812 Mart 2021 tarihlerinde Manisa’da açılacağını duyurdu. 2019 yılı aralık ayında antrenör kurs ve eğitim talimatının yayınlaması, yeni sisteme geçilmesiyle ile birlikte tüm ülkede antrenörlük kurslarının açılmasının durdurulduğunu, yeni antrenörlerin yetiştirilemediğini hatırlatan Başkan Çelik, "2020 yılı içerisinde tüm federasyonlarca ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca yapılması planlanan antrenörlük kursları Covid 19 tedbirleri uyarınca askıya alınmış, ertelenmiş veya iptal edilmişti. Alınan tedbirlerle normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte antrenörlük kurslarının açılmasına Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan onay çıktı. Buna göre Şehzadeler Muaythai Eğitim Merkezi’mizde 08 12 Mart 2021 tarihleri arasında Muaythai 1. Kademe Antrenörlük Uygulamalı Eğitim Kursu’nun açılmasına karar verilmiştir" dedi.

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