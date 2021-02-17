Sobadan çıkan kıvılcım yangın çıkardı: 1 kişi öldü

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Manisa'nın Akhisar ilçesindeki sobadan sıçrayan kıvılcımdan çıkan yangın nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.

Yangın gece saatlerinde Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Dağdere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 katlı evde tek başına yaşayan Mustafa Akyüz (50), sobayı yaktıktan sonra uyuya kaldı. Gece saatlerinde sobada alevlerin yükselmesiyle beraber sıçrayan kıvılcım evdeki eşyaları tutuşturdu. Evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Yangının söndürülmesi sonrasında eve giren 112 acil servis ekipleri evde tek başına yaşayan Mustafa Akyüz'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Feci şekilde yanarak can veren Mustafa Akyüz'ün cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilirken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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