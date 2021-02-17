Barbaros Mahallesi’ni rahatlatan çalışma

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Barbaros Mahallesi bulvarında vatandaşların yağışlı havalarda sıkıntı yaşamasını önlemek amacıyla hemzemin geçidinde yürütülen yatay delgi çalışması ile 350 metrelik yağmursuyu hattı döşendi.

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde yağmurlu havalarda meydana gelen taşkın ve su birikintilerini ortadan kaldırmak amacıyla altyapı çalışmalarını sürdürüyor. MASKİ ekipleri bu kapsamda Barbaros Mahallesi 4401 sokak üzeri hemzemin geçidinde yürüttüğü yatay delgi çalışması ile mahalle halkına rahat bir nefes aldırdı.

Hemzemin geçidinde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen MASKİ Kanalizasyon Daire Başkanı Mümin Deniz, ekiplerin gece gündüz özverili bir şekilde çalışmalar yürüttüğünü ifade ederek, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla Barbaros Mahallesi 4401 sokak üzeri hemzemin geçidinde yatay delgi geçişi yapmak suretiyle baca teşkilini yapıyoruz. Gece geç saatlerde başlattığımız bu çalışma ile karşılaştığımız yağmursuyu hattına zarar vermemek adına bir uygulama yaparak bu geçişi sağladık. Burada yaptığımız yağmursuyu hattı imalatı yaklaşık 350 metredir. Barbaros mahallemiz ve bulvarda biriken yağmur sularını tahliye edeceğiz. Caddemizde zaman zaman su birikintisi meydana geliyordu. Bu nedenle trafik akışını rahatlatmak ve meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçmek adına MASKİ olarak başlatılan çalışmaları tamamladık. Soğuk havaya rağmen ekiplerimiz 7/24 ve gece gündüz vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına özverili bir şekilde çalışmalarını yürütüyorlar. Yatay delgi çalışmamızın tamamlanmasının ardından önümüzdeki süreçte mahallemizden geçen bu hattımızı mahalle içerisindeki hatları da toplayarak DSİ kanalına deşarjını yapacağız” dedi.

Barbaros Mahalle Muhtarı Siyami Alak, “MASKİ ekiplerince mahallemizde yürütülen çalışmalardan ötürü çok memnunuz. Hemzemin geçidi bölgesinde özellikle yağmurlu havalarda su birikintileri meydana geliyordu. Sağ olsun ekiplerimiz bu sorunumuza kulak vererek kısa süre içerisinde sorunumuzu giderdiler. Ben sesimize kulak vererek her zaman yanımızda olan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e çok teşekkür ediyorum” dedi.

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