İller ve Destinasyon Bazlı Tanıtım ve Markalaşma Toplantısı Manisa’da düzenlendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından “İller ve Destinasyonlar Tanıtım Çalışması” kapsamında Manisa’nın turizm değerlerinin kapsamlı bir şekilde tanıtımını yapmak ve turizmi 12 aya yaymak amacıyla toplantı gerçekleştirildi.

Manisa’da “İller ve Destinasyon Bazlı Tanıtım ve Markalaşma Toplantısı” gerçekleştirildi. İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak’ın açılış konuşması ile başlayan toplantıda Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Ertan Türkmen, toplantının amacı ve TGA’nın faaliyetleri hakkında katılımcılara bilgi verdi. Paydaşlarla işbirliği modelinin geliştirilmesi ve Manisa’nın uluslararası ölçekli tanıtımının yapılması amacıyla gerçekleştirilecek olan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Genel Müdür Yardımcısı Türkmen, toplantının bir fikir alışverişi ve tanışma toplantısı olduğunu, ilerleyen zamanlarda daha sık görüşüp Manisa’nın öne çıkarılacak ürünlerinin dünya turizm pazarında nasıl pazarlanacağını ve buna nasıl destek olacaklarının yollarının bulunacağını anlattı. Türkmen, sadece deniz, kum, güneş değil, bu topraklarda turizm hazinesi ne varsa hepsinin bir şekilde tanıtılması ve turizme kazandırılmasının asıl hedefleri olduğunu söyledi.

Yeni tip korona virüs (Covid19) sürecinin çalışmaları etkilediğini ancak krizi yönetmek için Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın önderliğinde çaba sarf edildiğini belirten Türkmen, birçok ülkenin tanıtım faaliyetlerine ara verdiğini fakat Türkiye’nin çalışmalarına ara vermeden farklı ülkelerde tanıtım faaliyetlerine devam ettiklerini dile getirdi.

Şehirlerin turizm değerlerinin ve ürünlerinin tanıtılması için de çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Türkmen, "Destinasyon paydaşları toplantıları için 3 Aralık 2020 tarihinden bu güne kadar 75 ili dolaşmış olduk. Amacımız, sadece Türkiye'yi dışarıda tanıtmak değil, sizlerle beraber bir birliktelik oluşturmak. Burada, Manisa'nın hangi ürünlerini nasıl tanıtabiliriz, hangi kültürel ve turizm değerlerini tanıtabiliriz anlayışına başlamak. Bu bir başlangıç. Hedefimiz il ve bölge sorumlularımızla, Manisa'nın hazır olan turizm ürünleri ve değerlerini öne çıkarmak" dedi.

Binlerce yıllık tarihi ve kültürel bir birikime sahip olan Şehzadeler Şehri Manisa’da bir çok alanda çeşitli çalışmaların yürütüldüğünü belirten Vali Yardımcısı Nihat Kaynar, örenyerleri düzenleme çalışmaları, yeni Müze çalışmaları ve turizmin çeşitlendirilmesi ile ilgili çalışmaların yapıldığını ifade ederek “TGA tarafından yürütülen bu çalışma son derece önemli, yürütülen bu çalışmadan dolayı başta Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy olmak üzere TGA yetkililerine ve katılımcılara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Toplantı TGA yetkilileri ve katılımcılar arasında görüş alışverişinde bulunulmasıyla sona erdi.

Yunusemre Millet Çarşısında gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Nihat Kaynar, TGA Genel Müdür Yardımcısı Ertan Türkmen, Ürün Geliştirme Direktörü Ege Bölge Sorumlusu Ceylan Şensoy, Bölge Tanıtım Uzmanı Elif Köseoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, ilgili kurum müdürleri, STK ve turizm sektör temsilcileri katıldı.

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