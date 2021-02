Manisa itfaiyesinden kış tatbikatı

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 2021 kış tatbikatını Spil Dağı'nda gerçekleştirdi.

Manisalıların huzuru ve güveni için yaşanılabilecek olan olaylara karşı her an hazırlıklı olabilmek amacıyla eğitimlerini ve tatbikatlarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 2021 yılı kış tatbikatını Spil Dağı'nda gerçekleştirdi. 16 kişilik ekip ve 3 araçla zorlu kış şartlarına rağmen Spil Dağı'na çıkan ekipler, dağa çıkışları esnasında da Spil Dağına çıkmaya çalışan vatandaşlara da yardımda bulundu. Spil Dağı'nın zirvesinde kamp kuran ekipler, kullanılan ekipmanları da test etme fırsatı buldu.

Kış tatbikatı ile ilgili açıklamalarda bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal, "Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı olarak kış tatbikatımızı gerçekleştirmekteyiz. 16 kişilik ekip ve 3 aracımızla birlikte şu an Spil Dağı'nın zirvesindeyiz. Aynı zamanda tatbikatı gerçekleştirme sırasında 4 aileye yardımcı olduk. Bazılarını kamp evlerine bıraktık. Burada kış aylarının zorluklarıyla ilgili İtfaiye 7/24, yaz kış hazır olması gerektiği için burada çadırlarımızı, ekipmanlarımızı aynı zamanda test etmekteyiz. Herhangi bir sorun bulunmamakta. Özverili bir şekilde tatbikatımızı sürdürmekteyiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e de bizlere sağladığı destekler nedeniyle teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

