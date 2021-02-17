Manisa’da 3 boyutlu kağıt rölyef kursu yoğun ilgi gördü

Yunusemre Belediyesi TOKİ 2 Kültür ve Sanat Merkezinde kurs gören hanımlar, 3 boyutlu kağıt rölyef kursu ile hem el becerilerini geliştiriyor hem de ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar.

Yunusemre Belediyesi TOKİ 2 Kültür ve Sanat Merkezi’nde başlayan 3 boyutlu kâğıt rölyef kursunda hanımlar el becerilerini geliştirdikleri gibi sosyalleşme imkanı da buluyor. Kursiyerlerinin kağıt rölyef kursu ile kendilerini geliştirme imkanı bulduğunu belirten kurs öğretmeni Kamile Taşkıran, “Kursiyerlerimiz burada sevdikleri çalışmaları yapacaklar. Öğrendikleri bu çalışmayı becerilerine göre şekillendirecekler. Kursumuzda yapılan eserler ile kadınlarımız hem becerilerini geliştirecekler hem de ev ekonomilerine katkı sağlayacaklar. 15 kursiyerimiz var. Pandemi şartlarını göz önüne aldığımız için iki gruba böldük ekibimizi” dedi.

Kurslardan memnun olduklarını belirten Serap Demir, “Kursa isteyerek ve severek geldim. Güzel bir ortam hazırlanmış. Pandemiye dikkat edilerek bir çalışma yapılmış. Burada güzel bir ortamımız var. Arkadaşlıklar kurduk ve aynı zamanda kendimizi geliştirebiliyoruz. Evde oturarak ev işlerini yapıp televizyon izleyerek zaman geçirmeye çalışan kişilere çağrım şu ki, bütün hanımlarımız kurslarda çok güzel vakit geçirecekler. Bence çıkıp çıkıp gelsinler” diye konuştu.

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