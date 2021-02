Bakkal Kart'la hem esnaf hem de ihtiyaç sahipleri gülecek Akhisar Belediyesi Türkiye'de bir ilke imza atarak Bakkal Kart projesini başlattı

Akhisar Belediyesi, zor günler yaşayan geliri düşük ihtiyaç sahiplerine dağıtacağı para yüklü 'Bakkal Kart' hizmeti ile hem vatandaşın hem de küçük esnafın yüzünü güldürecek. Türkiye'de bir ilk olma özelliğine sahip olan proje sayesinde hem esnaf kazanacak hem de ihtiyaç sahipleri istedikleri bakkaldan alışveriş yapma imkanına sahip olacak.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Belediye Encümen Salonu’nda yapılan basın toplantısında hayata geçirdikleri Bakkal Kart hizmetinin detaylarını paylaştı. Akhisar Bakkallar, Bayiler ve Benzerleri Esnaf Oda Başkanı Zafer Kara, pandemi sürecinde hayata geçen bu projenin Türkiye'de ilk olduğunu belirterek, tüm belediyelere örnek olması gerektiğini dile getirdi.



Hem esnafa hem ihtiyaç sahiplerine can suyu olacak

Seçim sözlerinden birini daha hayata geçirmenin gurur ve mutluluğunu yaşadığını dile getiren Başkan Besim Dutlulu, "Bu hizmetin özellikle içerisinde bulunduğumuz sıkıntılı ekonomik süreçte başlaması ve hem ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza hem de pandemi sebebiyle ekonomik açıdan zor zamanlar yaşayan esnafımıza can suyu olması açısından benim için çok önemli bir yere sahip. Bakkal Kart hizmetimizin ilk çalışmalarını geçtiğimiz Ramazan ayında yaptık ve güzel sonuçlar elde ettik. Ön çalışmayı yaptıktan ve temelleri oluşturduktan sonra 2020 yılı kasım ayı meclis toplantısında Akhisar Belediye meclisimizden yetkiyi aldık ve hiç vakit kaybetmeden Akhisar Bakkallar, Bayiler ve Benzerleri Esnaf Oda Başkanı Sayın Zafer Kara ile projenin detaylarını görüşmeye başladık. Projemizi ince ince işleyerek bu güne geldik" dedi.



Hayırsever vatandaşlar bağış yapabilecek

Proje kapsamında ilk etapta, Akhisar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne başvuruda bulunan gelir durumu düşük, ihtiyaç sahibi 500 vatandaşa, içerisine her ay en az 100 TL para yüklü olacak olan Bakkal Kartları vereceklerini kaydeden Başkan Dutlulu, "Bu kart sayesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız temel ihtiyaçlarını bakkallar odamıza bağlı şehrimizin esnaflarından karşılayacak. Kartlarımıza yüklediğimiz bu para miktarını, hayırsever vatandaşlarımızın bağışları ile daha da arttırabiliriz. Ben, Akhisar halkının her zaman olduğu gibi bu hizmette de büyük bir dayanışma örneği sergileyerek ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatacağına inanıyorum. Bu hizmetimizden, özellikle içerisinde bulunduğumuz pandemi sürecinde, hem ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız hem de küçük esnafımız faydalanacak. Bu açıdan tüm Türkiye'ye örnek bir proje olduğunu düşünüyorum. Hepinizin bildiği gibi ekonomik açıdan zor bir sürecin içerisindeyiz. Akhisar Belediyesi olarak biz ilk günden beri imkanlarımız ölçüsünde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, esnafımızın hep yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Böyle zor zamanlarda gösterdiğimiz dayanışma ile aşamayacağımız hiç bir engel yok. İhtiyaç sahiplerine destek olmak isteyen, zekat vermek isteyen, bir çocuğun karnını doyurmak, bir ailenin bakkal alışverişlerini karşılamak isteyen tüm vatandaşlarımız bu hizmetimize destek olmak için belediyemize bağışta bulunabilirler. Bağış hesap numaralarımızı önümüzdeki günlerde sosyal medya hesaplarımızdan duyuracağız. Bakkal Kart hizmetimiz, vatandaşlarımızın ekonomisine ve geçimine bir nebze de olsa katkı sağlarsa biz çok mutlu oluruz. Bu hizmetin hayata geçmesinde oldukça emeği olan Akhisar Bakkallar, Bayiler ve Benzerleri Esnaf Oda Başkanımız Zafer Kara'ya çok teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı olsun" diye konuştu.



“Betona değil insana yatırım yapıyoruz"

Sadece pandemi sürecinde değil, her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşların, küçük esnafın, işçi ve emekçilerin, çiftçinin, emekli ve öğrencilerin yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizen Başkan Dutlulu, "Ben, belediye başkanlığı görevimde her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olacağımı söyledim ve bu sözümü tutmak için canla başla çalışıyorum. Betona değil, insana yatırım yapıyoruz. Halkımızın yararına işler yapmaya devam edeceğiz" dedi.



İhtiyaç sahiplerine her ay 50 bin TL verilecek

Akhisar’daki dar gelirli vatandaşların ve küçük esnafın bütçesine destek olmak açısından Bakkal Kart hizmetinin Türkiye'de bir ilk olduğunu söyleyen Akhisar Bakkallar, Bayiler ve Benzerleri Esnaf Oda Başkanı Zafer Kara ise, her ay 50 bin TL’nin ihtiyaç sahiplerince kullanılacağını ve esnafın da bu durumdan mutlu olacağını ifade etti.

Projeden dolayı Başkan Dutlulu ve ekibine teşekkür eden Akhisar Bakkallar, Bayiler ve Benzerleri Esnaf Oda Başkanı Zafer Kara, "Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlulu ve ekibi, biz esnafların her zaman yanında oldu ve olmaya da devam ediyor. Özellikle pandemi sürecinde belediye başkanımızın destekleri esnafımıza can suyu oldu. Gerçekten yardımseverliği ve hayata geçirdiği hizmetler açısından tebrik ve teşekkürleri hak ediyorlar" dedi.



"Bakkal Kart hizmeti Türkiye'de bir ilk oldu"

"Türkiye’de ilk ve herkese örnek olacak Bakkal Kart projesi için beni birçok kişi telefonla arayarak bilgi istedi" diyen Başkan Kara, "Bu hizmet ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız kadar esnafımızın da yüzünün güldürmesi, geçimlerine katkıda bulunması açısından örnek bir kart. İnşallah, hayırsever vatandaşlarımızın da desteğiyle bu hizmeti daha geniş kitlelere daha kapsamlı şekilde yayabiliriz. Bildiğimiz kredi kartı şeklinde olacak. Bu kartlara belediyemiz para yükleyecek ve ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Bu kartlar sadece Bakkallar Odası'na üye olan bakkallarda geçecek. Bu çok güzel bir hizmet. Akhisar halkımıza ve esnafımıza hayırlı olsun” diye konuştu.

Akhisar Belediyesi Encümen Salonu’nda yapılan basın açıklamasına Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Akhisar Bakkallar, Bayiler ve Benzerleri Esnaf Oda Başkanı Zafer Kara’nın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Ekrem Kayserili ile Ahmet Tınazlı, Belediye Meclis Üyeleri Sezgin Akkaynak ile Yılmaz Akar ve esnaf katıldı.



Bakkal esnafı projeden memnun

İlçedeki bakkal esnafı da hayata geçirilen projenin hem esnaf hem de vatandaş için çok önemli olduğunu ifade ettiler.

