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Alaşehir'de 2 evden 20 römork dolusu çöp çıktı

DHA

Alaşehir'de 2 evden 20 römork dolusu çöp çıktı


Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), DHA)MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde 2 evden 20 römork  dolusu çöp çıktı.
Alaşehir ilçesinde zabıta ekipleri, vatandaşların 2 evden `kötü koku´ geldiği yönündeki şikayetler üzerine harekete geçti. Ekipler, Yeni Mahalle Rauf Denktaş Caddesi'nde yaşayan Hasan B. (45) ile Hacıbey Mahallesi Osmaniye Caddesi üzerinde yaşayan Emrah Ç.'ye (75) ait evlere giderek temizlik çalışması yaptı. 2 evden 20 römork dolusu çöp çıktı. Evleri dezenfekte edilen Hasan B. ve Emrah Ç., görevlilerce uyarıldı.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Alaşehir Nurettin DOĞAN
2021-02-18 11:53:31

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