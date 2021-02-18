Alaşehir'de 2 evden 20 römork dolusu çöp çıktı

13 şehidin katili işte o alçak!

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Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), DHA)MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde 2 evden 20 römork dolusu çöp çıktı.

Alaşehir ilçesinde zabıta ekipleri, vatandaşların 2 evden `kötü koku´ geldiği yönündeki şikayetler üzerine harekete geçti. Ekipler, Yeni Mahalle Rauf Denktaş Caddesi'nde yaşayan Hasan B. (45) ile Hacıbey Mahallesi Osmaniye Caddesi üzerinde yaşayan Emrah Ç.'ye (75) ait evlere giderek temizlik çalışması yaptı. 2 evden 20 römork dolusu çöp çıktı. Evleri dezenfekte edilen Hasan B. ve Emrah Ç., görevlilerce uyarıldı.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Alaşehir Nurettin DOĞAN

2021-02-18 11:53:31



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