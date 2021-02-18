Somaspor mağlubiyeti unuttu



SOMA, (DHA) - MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son olarak Yalovaspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönüp 43 puanla liderliğini sürdüren Somaspor yenilgiyi unuttu. En son 2 Aralık 2020 yılında dış sahada İçel İdmanyurdu'na 1-0 mağlup olan Manisa temsilcisi 9 maçta 5 galibiyet ve 4 beraberlik alarak müthiş bir seri yakaladı.

Somaspor, sezon boyunca çıktığı toplam 20 maçta ise tek mağlubiyet alıp 3'üncü Lig'in en az yenilen takımı oldu. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Somaspor'un Teknik Direktörü Burhanettin Basatemur, önlerinde final haftaları olduğunu belirterek, "Lig uzun maraton, oynanmamış birçok karşılaşma var. Biz elimizden gelen en iyi mücadeleyi sergileyip hedefimize ulaşacağız" dedi.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)

2021-02-18 12:17:38



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