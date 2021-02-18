Manisa Futbol Kulübü - Niğde Anadolu Futbol Kulübü: 1-0

13 şehidin katili işte o alçak!

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Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA) STAT: Mümin Özkasap Spor Tesisleri

HAKEMLER: Serkan Önsal (xxx), Mehmet Kağan Bingül (xxx), Uğur Akalp (xxx)

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Ömer (xxx) Sertaç (xxx), Ahmet (xx), Emir (xxx) (Dk. 90 Mehmet Güven), Nizamettin (xxx), Hakan (xx) (Dk. 77 Ferhat x), Çağrı (xx), Recep (xx), Zahit (x) (Dk. 26 Volkan xx), Mehmet Yılmaz (xx), Okan (xxxx) (Dk. 90 Mehmet Uysal)

NİĞDE ANADOLU FUTBOL KULÜBÜ: Ali (xx) Birhan (xx), Metehan (xxx) (Dk. 89 Berkin), Tolgahan (xx) (Dk. 89 Yücel), Hüseyin (x), Şahan (x), Ferhat (xx), Fatih (x), Onur (xx), Polat (xx), Recep (x)

GOL: Dk. 36 Okan (Manisa FK)

SARI KART: Birhan (Niğde Anadolu FK)Misli 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Türkiye liglerinin tek namağlup takımı olarak şampiyonluğa koşan Manisa Futbol Kulübü, evinde Niğde Anadolu Futbol Kulübü'nü de tek golle geçerek zirvede puan farkını açtı. Manisa FK, Mümin Özkasap Tesisleri'ndeki karşılaşmada 36'ncı dakikada Okan'ın attığı golle maçı 1-0 kazandı. Ligde 23 maçta 19 galibiyet, 4 beraberlik alan siyah-beyazlı ekip, takipçisi Hekimoğlu Trabzon'un bay geçtiği haftada hata yapmayıp zirvede farkı 19 puana çıkartarak 1'inci Lig'in kapısını ardına kadar araladı.

29'uncu dakikada ev sahibi Manisa FK atağında Nizamettin'in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Sertaç´ın aşırtma şutunu kaleci çeldi. Üst direğe çarpan top kornere çıktı.

36'ncı dakikada siyah-beyazlılar golü buldu. Sertaç'ın soldan kale içerisine kestiği topa dokunan Okan topu ağlara gönderdi: 1-0.

59'uncu dakikada Sertaç'ın ortasına Volkan yükseldi. Kafa şutu auta çıktı.

68'inci dakikada konuk ekip atağında Onur'un ortasında topla buluşan Polat'ın gelişine vuruşunu kaleci Ömer çeldi.

Maç 1-0 sonuçlandı.DHA-Spor Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2021-02-18 15:15:49



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