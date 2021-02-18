Vagonlardan vakfın kömürlerini çalarken yakalandılar

13 şehidin katili işte o alçak!

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Manisa’nın Salihli ilçesinde 2 kişi istasyonda bekleyen vagonlardan çuvallar dolusu kömürü çalarken yakalandı.

Olay, Salihli Tren İstasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, istasyonda bekleyen vagonlardan kömür indirildiğini gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerini fark eden 2 kişi kaçmaya başladı. Polisten kaçan S.K.(19) ve A.V.(25) kovalamaca sonucu Şehitler Mahallesi’nde yakalandı.

Gözaltına alınan 2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından kamudan hırsızlık suçlamasıyla adli mercilere sevk edileceği öğrenildi. Öte yandan olay yerinde yapılan incelemede Sosyal ve Yardımlaşma Vakıflarına ait 54 torba kömürün vagonlardan indirildiği tespit edildi.

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