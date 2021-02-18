2. Lig Beyaz Grup: Manisa FK: 1 - Niğde Anadolu FK: 0

13 şehidin katili işte o alçak!

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Manisa Futbol Kulübü, Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 24. hafta mücadelesinde sahasında ağırladığı Niğde Anadolu FK’yı Okan Eken’in golüyle 10 mağlup etti. Ligde 61 puana ulaşan ve namağlup unvanını devam ettiren Manisa FK, zirvede puan farkını 19’a yükseltti.



Stat: Manisa Mümin Özkasap Stadı

Hakemler: Serkan Önsal xx, Mehmet Kağan Bingül xx, Uğur Akalp xx.

Manisa FK: Ömer Kahveci xxx, Mehmet Yılmaz xx, Ahmet Kesim xx, Burak Yılmaz xx, Çağrı Giritlioğlu xx, Nizamettin Çalışkan xx, Emir Alagöz xx (Mehmet Güven dk. 90?), Hakan Barış xx (Ferhat Yazgan dk. 77 xx), Zahit Fındık x (Volkan Okumak dk. 26 xx), Sertaç Çam xx, Okan Eken xxx (Mehmet Uysal dk. 90 ?)

Niğde Anadolu FK: Ali Emre Yanar xx, Birhan Vatansever xx, Metehan Yilmaz xx (Berkin dk. 90 ?), Tolgahan Mulla Çiçek xx (Yücel dk. 90 ?), Hüseyin Altuğ Taş xx, Şahan Akyüz xx, Ferhat Hatipoğlu xx, Fatih Aktay xx, Onur Taha Takır xx, Polat Abay xx, Recep Yemişçi x

Gol: Okan Eken (dk. 36) (Manisa FK)

Sarı Kart: Birhan (Niğde Anadolu FK)

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