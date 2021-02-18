Vagondan kömür çalarken yakalandılar

"Bırakın bir yere gitmeyi, yemek yerken dahi nefes nefese kaldığım oldu"

13 şehidin katili işte o alçak!

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Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), (DHA)-MANİSA'nın Salihli ilçesinde tren istasyonundaki vagonlardan kömür çalmaya çalışan 2 kişi suçüstü yakalandı.

Salihli Tren İstasyonu'nda bekleyen vagonlardan dün gece saat 23.30 sıralarında kömür indirildiğini gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekiplerini fark eden 2 şüpheli kaçmaya başladı. İkili, yaşanan kovalamaca sonunda Şehitler Mahallesi'nde yakalandı. S.K.(19) ve A.V.(25) olduğu saptanan şüpheliler, gözaltına alındı.

Olay yerinde yapılan incelemede ise Sosyal ve Yardımlaşma Vakıfları'na ait 54 torba kömürün vagonlardan indirildiği tespit edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI

2021-02-18 16:36:51



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