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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yunus Emre, ölümünün 700. yılında Manisa’da anılacak

İHA

Yunus Emre, ölümünün 700. yılında Manisa’da anılacak

Manisa’nın merkez ilçelerinden Yunusemre Belediyesi, adını aldığı Yunus Emre’yi ölümünün 700. yılında anacak.
UNESCO, vefatının 700'üncü yılı olması nedeniyle 2021 yılını Yunus Emre'ye adarken; Türkiye’de de 2021 yılı İstiklal Marşı, Yunus Emre ve Hacı Bektaş Veli yılı ilan edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Yunus Emre ve Türkçe Yılı kapsamında 'Bizim Yunus ve Dünya Dili Türkçe' temalarıyla yıl boyunca ülke genelinde etkinlikler düzenlenecek. Ünlü Türk Düşünürü Manisa’da ve adını aldığı Yunusemre ilçesinde de anılacak. Manisa’da yapılacak organizasyonlar için Yunus Emre Kültür Parkı İrfan Meclisi’nde toplantı yapıldı. Toplantıya Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Fırat Özcan, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Musa Dirik, Yunusemre Başkan Danışmanı Kefaeddin Öz, Yunusemre Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ahmet Sak, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Metin Ekici, Katip Çelebi Üniversitesi Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ünal Şenel katıldı.
Ünlü Türk Düşünürü Yunus Emre’nin öğretilerinin gelecek nesillere aktarılmasının oldukça önemli olduğunu dile getiren Prof. Dr. Metin Ekici, Yunusemre Belediyesi’nin düzenlediği Uluslararası Yunus Emre Günleri’yle güzel organizasyonlar gerçekleştirdiğini belirtti. Yunusemre Belediyesi’nin bu yıl 6'ncısını düzenleyeceği Uluslararası Yunus Emre Günleri’nin yanı sıra ilde çeşitli organizasyon ve etkinliklerle de Türk düşünürünün anılacağını ifade eden İlçe Kaymakamı Atilla Kantay da bu organizasyonların önümüzdeki günlerde yapılacak toplantılarla netleşeceğini söyledi. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de geçen yıl korona virüs pandemisi dolayısı ile iptal etmek zorunda kaldıkları organizasyonu bu yıl önümüzdeki aylarda gerçekleştirmeyi planladıklarını aktardı. Amaçlarının gelecek nesillere başta Yunus Emre olmak üzere Anadolu’da yaşamış öğretileriyle dünyaya ışık tutan Türk düşünürlerini tanıtmak olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Çerçi, toplantının ardından katılımcılara Yunus Emre Kültür Parkı gezdirerek proje hakkında bilgi verdi.

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