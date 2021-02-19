Çıktığı kayadan inemeyen keçiyi itfaiye kurtardı

13 şehidin katili işte o alçak!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



MANİSA, (DHA)-MANİSA'nın Demirci ilçesinde dağda mahsur kalan keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na, Demirci ilçesi Esenyurt Mahallesi'nde sürüden ayrılan bir keçinin dağda mahsur kaldığı bildirildi. Hemen bölgeye giden ekipler, vatandaşların çıktığı kayalıktan indiremediği keçiyi kurtardı.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Demirci MANİSA, (DHA)

2021-02-19 11:11:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.