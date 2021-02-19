Salihli'de hırsızlık şüphelilerini güvenlik kamerası görüntüleri yakalattı



Emre SAÇLI/ SALİHLİ (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Salihli ilçesinde iş yerleri ve evlerden hırsızlık yaptıkları güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalanan 2 şüpheliden 1´i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Salihli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 1 hafta içerisinde 4 farklı iş yeri ve evden 10 binlerce lira değerinde elektronik eşya ile para ve kıyafet çalınması üzerine çalışma başlattı. İş yerlerine ait güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin H.T. (41) ve G.D. (28) olduğunu belirledi. Şüphelilere ait evlerde yapılan aramalarda, çok sayıda çalıntı eşya ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.T., tutuklanarak cezaevine gönderilirken G.D., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI

2021-02-19 16:11:20



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.