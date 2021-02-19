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Manisa’da hırsızlık anı kamerada Hırsızlar önce kameraya, sonra polise yakalandı

İHA

Manisa’da hırsızlık anı kamerada Hırsızlar önce kameraya, sonra polise yakalandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde çeşitli tarihlerde iş yerleri ve evlerden hırsızlık olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Şüphelilerin hırsızlık anı ise an be an kameraya yansıdı.
Salihli’de, yaklaşık 1 hafta içerisinde 4 farklı iş yeri ve eve girilerek onbinlerce lira değerinde elektronik eşya başta olmak üzere para ve kıyafet çalınması üzerine polis, geniş çaplı operasyon başlattı. İş yerlerine ait güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelilerin H.T (41) ve G.D (28) olduğunu tespit etti.
Şüphelilere ait evlerde yapılan aramalarda, hırsızlık malı olduğu değerlendirilen çok sayıda eşya ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.T, tutuklanarak ceza evine gönderilirken G.D, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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