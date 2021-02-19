Manisa’da geri dönüşüm tesisinde yangın Yangın havadan görüntülendi

13 şehidin katili işte o alçak!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde bulunan geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ederken yangın havadan görüntülendi.



Yangın, Manisa’nın Yunusemre ilçesinde bulunan Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde çıktı. Yangına Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri müdahale ediyor. Çok sayıda ekibin katıldığı yangın nedeniyle gökyüzü dumanlarla kaplanırken, jandarma ekipleri ise yol güzergahında herhangi bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ederken yangın havadan görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.