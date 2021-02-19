Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın; gökyüzü dumanla kaplandı

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Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)MANİSA'da, bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürerken, yükselen siyah duman, şehrin birçok yerinden görüldü.

Menemen Caddesi'nde, saat 18.30 sıralarında geri dönüşüm tesisinin bahçesindeki hurdaların bulunduğu alanda yangın çıktı. Alevler, geri dönüşüm malzemeleri içindeki yanıcı maddeler nedeniyle kısa sürede büyüdü. Alevlere ilk müdahaleyi geri dönüşüm tesisi çalışanları yaparken, itfaiyeye de ihbarda bulunuldu. Korku ve paniğe neden olan yangına gelen itfaiye ekipleri müdahale ederken, gökyüzüne yükselen simsiyah duman, şehrin birçok yerinden görüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2021-02-19 19:42:38



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