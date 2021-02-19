Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın; gökyüzü dumanla kaplandı (2)

13 şehidin katili işte o alçak!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

ManisaMenemen yolu üzerindeki Muradiye Orta Ölçekli Sanayii Bölgesi´nde bulunan, hurda atıkların geri dönüştürüldüğü fabrikada çıkan yangın, 1,5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.Ersan ERDOĞAN/ MANİSA (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2021-02-19 20:04:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.