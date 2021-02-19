AK Parti’li Fatih Şahin Manisa’da temaslarda bulundu AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin Şehzadeler ve Yunusemre Belediyelerini ziyaret etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti’li Fatih Şahin Manisa’da temaslarda bulundu AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin Şehzadeler ve Yunusemre Belediyelerini ziyaret etti

İHA

AK Parti’li Fatih Şahin Manisa’da temaslarda bulundu AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin Şehzadeler ve Yunusemre Belediyelerini ziyaret etti

AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi’ne katılmak üzere Manisa’ya gelen AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin ile genel merkez heyeti, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi’yi ziyaret etti.
AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi’ne katılmak üzere Manisa’ya gelen AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin ile genel merkez heyeti Manisa’nın merkez ilçe belediyelerini ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Şehzadeler Belediyesi’ni ziyaret etti
AK Parti Genel Sekreteri, Ankara Milletvekili Fatih Şahin, AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi’ne katılmak üzere geldiği Manisa’da, Şehzadeler Belediyesi’ni ziyaret ederek, Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ile bir araya geldi. Ziyarette AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekilleri Semra Kaplan Kıvırcık, Uğur Aydemir, Tamer Akkal ve İsmail Bilen, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı ve AK Parti’li yöneticiler de hazır bulundu.

Belediye Şeref Defterini imzaladı
AK Parti Genel Sekreteri Ankara Milletvekili Fatih Şahin, ziyarette Şehzadeler Belediyesi Şeref Defteri’ni imzalayarak şunları yazdı:
“Manisa İl Kadın Kollarımızın 6. Olağan Kongresi için bulunduğum milli mücadelemizin kahraman şehri Manisa’da Şehzadeler Belediyemizde sıcak bir misafirlikle ağırlanmaktan büyük bir onur ve mutluluk duydum.”

“Ziyaretleri bizleri onurlandırmıştır”
Şahin ve beraberindeki AK Parti Genel Merkez yöneticilerini, Şehzadeler Belediyesi’nde ağırlamaktan duydukları memnuniyeti ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ise, “AK Parti Türkiye’nin aydınlık yarınları için bugüne kadar çok büyük hizmetlere imza attı. Partinin bir üyesi bir neferi olarak biz de iftihar ediyoruz. Her yerde, her platformda AK Parti kimliğimizi gururla dile getirebiliyoruz. Bunda hiç şüphesiz ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bu ülkeye ve necip milletimize kazandırdığı çok büyük kazanımların etkisi var. Bugün de Sayın Genel Başkan Yardımcımız kadın kolları kongresi vesilesi ile Manisa’mıza gelmiştir. Sağ olsunlar, ayaklarına sağlık bizleri de ziyaret ettiler. Ziyaretleri bizleri onurlandırmıştır. Heyecanımıza heyecan katmıştır. Ziyaretleri için şükranlarımızı sunuyorum” şeklinde konuştu.
Başkan Çelik, ziyaretin anısına konuklarına çeşitli hediyeler takdim etti.

Yunusemre Belediyesini de ziyaret etti
Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Manisa’ya gelen AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin’i makamında ağırladı. Ziyarette Şahin’e AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manisa Milletvekilleri Semra Kaplan Kıvırcık, İsmail Bilen, Uğur Aydemir, AK Parti Genel Merkez Tanıtım Medya Başkanı ve Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, belediye meclis üyeleri ve partililer eşlik etti.
Ziyarette Yunusemre Belediyesi’nin çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Çerçi, vatandaş ve hizmet odaklı bir yönetim anlayışına sahip olduklarını söyledi. Anı defterini imzalayan AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ise burada yaptığı konuşmada yapılan hizmetlerin takdir edici olduğunu belirtti. Şahin açıklamasında, “Başkanımız ve ekibi Yunusemre’ye güzel projeler kazandırdı. Yunus Emre Kültür Parkı ile Yunus Emre Millet Çarşısı’nı görme fırsatımız oldu. Gerçekten çok güzel projeler. Çerçi Başkanımızın ve AK Partili belediyelerimizin çalışmalarını yakinen takip ediyoruz. Kendisini ve ekibini bir kez daha kutluyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MASKi personeli yolda buldukları telefonu sahibine teslim etti Personelin duyarlı davranışı MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay’ın da takdirini kazandı
YEREL HABERLER MASKi personeli yolda buldukları telefonu sahibine ...
Dereye düşen aracın sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Dereye düşen aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Turgutlu'da çalışmalar devam ediyor
YEREL HABERLER Turgutlu'da çalışmalar devam ediyor
Geri dönüşüm tesisindeki yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Geri dönüşüm tesisindeki yangın söndürüldü
Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın; gökyüzü dumanla kaplandı (2)
YEREL HABERLER Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın; gökyüzü ...
Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın; gökyüzü dumanla kaplandı
YEREL HABERLER Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın; gökyüzü ...
Manisa’da geri dönüşüm tesisinde yangın Yangın havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Manisa’da geri dönüşüm tesisinde yangın Yangın ...
Manisa’da geri dönüşüm fabrikasında yangın
YEREL HABERLER Manisa’da geri dönüşüm fabrikasında yangın
Alaşehir'de uyuşturucudan 3 tutuklama
YEREL HABERLER Alaşehir'de uyuşturucudan 3 tutuklama
Uyuşturucu ticaretinden aranan firari, jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretinden aranan firari, jandarma ...
Salihli'de hırsızlık şüphelilerini güvenlik kamerası görüntüleri yakalattı
YEREL HABERLER Salihli'de hırsızlık şüphelilerini güvenlik kamerası ...
Manisa’da hırsızlık anı kamerada Hırsızlar önce kameraya, sonra polise yakalandı
YEREL HABERLER Manisa’da hırsızlık anı kamerada Hırsızlar önce ...
Korona virüse karşı toplu taşımada sıkı önlem
YEREL HABERLER Korona virüse karşı toplu taşımada sıkı önlem
Manisa’nın asma yaprağı için ‘Coğrafi İşaret’ tescil çalışmaları başladı Coğrafi işaret alan Manisa’nın Sultani Çekirdeksiz üzümünün ardından asma yaprağı için de coğrafi işaret tescil çalışmaları başlatıldı
YEREL HABERLER Manisa’nın asma yaprağı için ‘Coğrafi İşaret’ tescil ...
Salihli’de jandarma aranan 7 kişiyi yakaladı
YEREL HABERLER Salihli’de jandarma aranan 7 kişiyi yakaladı
Manisa'da kaçak sigaraya geçit yok
YEREL HABERLER Manisa'da kaçak sigaraya geçit yok
MASKİ, Akhisar’da muhtarları dinledi
YEREL HABERLER MASKİ, Akhisar’da muhtarları dinledi
Fırında kalan ekmekleri barınağa bağışlıyorlar Manisa'nın Soma ilçesinde fırıncılık yapan ve ellerinde kalan ekmekleri hayvan barınağına bağışlayan fırıncı çifte Başkan Tulup takdirname belgesi verdi
YEREL HABERLER Fırında kalan ekmekleri barınağa ...
Manisalı öğrenciler EBA Erişim Merkezinde derslerine giriyor
YEREL HABERLER Manisalı öğrenciler EBA Erişim Merkezinde derslerine ...
Manisa FK şampiyon gibi
YEREL HABERLER Manisa FK şampiyon gibi
Toplu ulaşımda ALES mesaisi
YEREL HABERLER Toplu ulaşımda ALES mesaisi
Öğrenciler EBA Erişim Merkezi’nde derslerine giriyor
YEREL HABERLER Öğrenciler EBA Erişim Merkezi’nde derslerine giriyor
Manisa’nın kuş cenneti göz göre göre yok oluyor Marmara Gölü yok olmasın diye bir araya geldiler Marmara Gölü'nde 2 senedir yaşanan kuraklık göl derinliğini 40 santimetreye kadar düşürdü Gölün yok olmaması için bir araya gelen köylüler ve çevreciler yetkililerin biran önce harekete geçmesini istedi
YEREL HABERLER Manisa’nın kuş cenneti göz göre göre yok ...
Turgutluspor istikrarı yakalayamadı
YEREL HABERLER Turgutluspor istikrarı yakalayamadı