Çaya uçan otomobilin sürücüsü öldü

13 şehidin katili işte o alçak!

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Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, kontrolden çıkarak, çaya uçan otomobilin sürücüsü Uğur Şen (32), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Kayalıoğlu Mahallesi, Çimbilik mevkisinde meydana geldi. Uğur Şen yönetimindeki 35 KA 8564 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Gürdük Çayı'na uçtu. Kazayı gören çevredekiler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Uğur Şen, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılmadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Akhisar Barış GEZİCİ

2021-02-20 00:11:49



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