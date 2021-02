Hem Manisalı çiftçi kazanacak hem de Türkiye Belenyenice’de devam eden gölet inşaatı 11 ay sonra tamamlanacak

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde 1070 dekar verimli tarım arazisine can suyu verecek Belenyenice Göleti adım adım yükseliyor. Gövde dolgu çalışmalarının devam ettiği projede hedef, inşaatı yıl sonuna kadar bitirmek.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde 1070 dekar araziyi modern sulama ile tanıştıracak Belenyenice Göleti’nde çalışmalar hızla devam ediyor. Yüzde 58’i tamamlanan göletin gövdesi 2021 yılı sonuna yetiştirilerek 2022 yılı içerisinde su tutulması hedefleniyor.



259 bin metreküp dolgu yapılacak

Şehzadeler ilçesi sınırları içerisindeki Çayır Deresi üzerine inşa edilen gölette şu ana kadar gövde sıyırma ve dolu savak kazıları, dipsavak, kondüvi betonarme, enjeksiyon imalatları ile batardo dolgu imalatları tamamlandı. Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde projelendirilen göletin gövde dolgu çalışmalarına başlandı. Belenyenice Göleti’nin gövdesi için 259 bin 654 metreküp dolgu yapılacak.

Gövde yüksekliği temelden 33 metre olacak Belenyenice Göleti’nde 800 bin metreküp su tutulabilecek.



Hem çiftçi hem Türkiye kazanacak

Manisalı üreticilerin sulama maliyetlerini düşürecek göleti bir an önce tamamlayarak vatandaşın hizmetine sunmayı amaçladıklarını ifade eden DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, "Proje tamamlandığında 1070 dekar araziyi basınçlı borulu sistem ile sulayacağız. Hedefimiz 2021 yılı sonunda Belenyenice Göletini tamamlayarak 2022 başında su tutabilmek." diye konuştu.

Belenyenice Göleti tamamlandığında bölge üreticisine 2021 rakamlarıyla her yıl ortalama 1 milyon 600 bin lira daha fazla gelir sağlaması hedefleniyor.

